Когда украинцев начнут прививать вакциной CoronaVac: Ляшко назвал дату

София Закревская Общество 16:49, 10.04.2021 Обновлено: 16:54, 10.04.2021

Жителей Украины начнут прививать против коронавируса препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac уже во вторник, 13 апреля. Эту вакцину получат люди с инвалидностью, которые не могут добраться до пункта иммунизации, и их опекуны.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 9 апреля, во время пресс-ланча, передает "Громадське".

Кроме маломобильных украинцев, прививки CoronaVac смогут получить олимпийцы и паралимпийцы, которые поедут в этом году на соревнования, а также люди, которые будут участвовать в проведении ВНО-2021.

Этот препарат выбрали для вакцинации перечисленных категорий лиц, потому что он имеет одну дозу во флаконе. Вторую дозу будут вводить на 28-й день для лучшего эффекта.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 215 тысяч доз которой поставили в Украину в марте, пока еще проходит проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Комментировать
Общество

Смотрите также

Владимир Кличко объяснил, почему Украина победит в войне с Россией

В Одессе отреставрировали дом за 150 млн гривен: статуя, восстановленная бутылкой, развалилась. Фото

В Москве прозвучал гимн Украины: видео церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Гордон в эфире "Эха Москвы": с какого бодуна Крым стал российским? Видео