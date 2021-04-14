Затриманий айтішник із Росії заперечує причетність до голої фотосесії в Дубаї

Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.

Відповідний пост опублікували на сторінці в Instagram Involta. Зазначається, що дівчата на фото – близькі подруги українця Віталія Гречина, з якими він подорожував і раніше.

У заяві сказано, що того дня вони відпочивали з Гречиним у басейні будинку, в якому жив Концов, але з ними був фотограф Олександр Тен.

"Увечері їм дозволили піднятися в квартиру, для того, щоб переодягнутися. Вони пробули в ній усього пів години. У цей час дівчата вийшли на балкон, щоб помилуватися видом і Олександр Тен, фотограф, запропонував їм зробити фото", – написано в пості.

У компанії додали, що на відео, зробленому із сусіднього будинку, видно, що саме Тен, а не Концов фотографує дівчат на балконі.

Крім того, присутність Тена підтверджується документами поліції, і він оголошений у розшук у Дубаї по цій справі. Зараз Концов і Гречин перебувають у в'язниці ОАЕ.

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