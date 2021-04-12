Як змінилися зірки популярних підліткових серіалів: 'Баффі', 'Сабріна' і 'Ксена: принцеса-воїн'. Фото

Десятиліття тому всі школярки мріяли перетворитися на цих дівчат або хоча б раз зустрітися з ними.

Зірки серіалів "Сабріна – юна відьма", "Ксена – королева-воїн", "Ханна Монтана" посміхалися нам із тематичних журналів, постерів і наклейок в особистих щоденниках. Але як вони виглядають і чим займаються в житті через майже 20 років після виходу останніх серій – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Сабріна – юна відьма", – Мелісса Джоан Гарт, 44 роки

Протягом семи років ця миловидна блондинка перетворювала однокласницю на ананас, розмовляла зі своїм нахабним котом Салемом і збирала біля телевізорів мільйони прихильниць, які відчайдушно хотіли відкрити в собі магічні здібності на 16-річчя. Проєкт закрили 2004 року, після чого Мелісса Джоан Гарт отримувала лише дрібні та непомітні ролі, брала участь у "Танцях із зірками", знімалася в комедійному ситкомі "Мелісса і Джоуї" і будувала своє особисте життя.

"Дикий ангел", – Наталія Орейро, 43 роки

Наталію Орейро українці запам'ятали завдяки її головній ролі в серіалі "Дикий ангел". Після нього Орейро почала кар'єру співачки та зараз вона як і раніше їздить на гастролі, а також виховує сина Мерліна.

"Ханна Монтана" – Майлі Сайрус, 28 років

Майлі Сайрус зробив знаменитий діснеївський серіал про Ханну Монтану, яка вдавала звичайну дівчинку в школі, а вечорами одягала перуку і давала концерти. Весь цей час вона була пай-дівчинкою, поки в артистки не трапилася криза. Співачка постригла волосся, набила десятки непристойних тату, почала зніматися у фотосесіях "18+" та кліпах, які не можна показувати дітям. Пізніше батьки юних фанатів Ханни Монтани попросили навіть заборонити шоу Сайрус.

" Ліззі Макгвайр" – Гіларі Дафф, 33 роки

Гілларі Дафф зіграла звичайну школярку в цьому підлітковому діснеївському ситкомі, який став популярним завдяки монологам головної героїні. Після серіалу акторка знялася в "Історії Попелюшки", "Ідеальному чоловікові" і ще в декількох відомих фільмах. Останні роки Гіларі присвятила себе сім'ї і народженню дітей. Так, цієї весни Дафф осоромилася своїми кадрами з домашніх пологів у басейні, на яких були присутні її старші діти.

"Ксена: принцеса-воїн" – Люсі Лоулесс, 53 роки

Після доленосної ролі войовниці Ксени акторка Люсі Лоулесс перебивалася епізодичними ролями у великих проєктах "Секретні матеріали", "Людина-павук – 2", "Два з половиною чоловіки". Однак найяскравішим епізодом у житті акторки можна назвати її участь в акції Greenpeace щодо захоплення нафтовидобувного судна Нової Зеландії. Люсі Лоулесс затримали і присудили їй громадські роботи і штраф у 500 тисяч доларів.

"Баффі – переможниця вампірів", – Сара Мішель Геллар, 43 роки

Сара Мішель Геллар після завершення культового серіалу заявила про себе в екранізації роману Пауло Коельйо "Вероніка вирішує померти", проте більше в кіно не з'являлася. Також відомо, що акторка вийшла заміж за свого колегу по фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" Фредді Принца. Наступного року зіркова пара буде відзначати 20-ту річницю весілля.

"Таємний світ Алекс Мак", – Лариса Олійник, 39 років

Дочка американської медсестри й анестезіолога-українця стала кумиром підлітків свого часу. В її портфоліо зйомки в таких серіалах 90-х, як "Пригоди Піта і Піта", "Доктор Квін: жінка-лікар", "Третя планета від Сонця" та інші, але головну роль Лариса зіграла в дитячому телесеріалі телеканалу Nickelodeon "Таємний світ Алекс Мак". Її найбільше запам'ятали як школярку із суперздібностями, за якою полюють божевільні вчені. Після серіалу Олійник засвітилася у фільмі "10 причин моєї ненависті", отримавши роль сестри головної героїні Джулії Стайлз. Відомо, що Лариса досі знімається, проте вже не отримує головні й ті ролі, які запам'ятовуються.

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