Втратили сотні тисяч: зірки, будинки яких обікрали на неймовірно великі суми

Імена таких зірок, як Кім Кардашьян, Нікі Мінаж, Кейт Мосс, можуть викликати як захоплення їхніми успіхами в шоу-бізнесі, так і заздрість.

Адже вони мають неймовірний статок, що дозволяє жити в розкішних маєтках із басейнами та всіма зручностями, про які тільки можна мріяти. Однак публічне життя має свої підводні камені. Так, злочинці можуть дізнатися не тільки як виглядає будинок найбагатших селебріті, а і їхню адресу, а також "пробити" місцеперебування через соцмережі. OBOZREVATEL вирішив зробити добірку знаменитостей, які стали жертвами злодіїв.

1. Гіларі Дафф

Акторку обікрали 2017 року, поки та була на відпочинку із сином в Канаді. Грабіжники простежили за місцем розташування зірки через соцмережі й підібрали час, коли вдома нікого не було. Так, злодії спокійно зайшли через парадні двері в будинок Гіларі в Лос-Анджелесі й викрали всі її цінні речі та коштовності, які оцінюються в сотні тисяч доларів.

2. Нікі Мінаж

У 2017 році жертвою грабіжників стала і знаменита американська співачка Нікі Мінаж. Поки вона відпочивала за містом, в її будинку в Лос-Анджелесі орудував грабіжник. Він забрав речі на суму понад 200 000 доларів. Крім цього, зловмисник зламав дорогі меблі, зірвав картини зі стін, розбив улюблені флакони з парфумами співачки та порізав її одяг.

3. Кейт Мосс

У 2010 році злодії пробралися в будинок супермоделі Кейт Мосс у Лондоні, поки вона, її хлопець і мати спали на другому поверсі. Злодії діяли настільки тихо і професійно, що змогли винести дорогі предмети мистецтва, нікого не розбудивши. Так, Мосс втратила картини скандально відомого художника-графітника Бенксі, вартість яких оцінюється приблизно в 115 тисяч доларів. Варто зазначити, що знаменитості дуже пощастило. Через деякий час після пограбування 24-річний зловмисник був спійманий.

4. Орландо Блум

Ще однією жертвою юних грабіжників став голлівудський красень і зірка "Піратів Карибського моря". Його будинок обікрала молода дівчина 2009 року, коли актор поїхав у справах із Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Так, у голлівудські апартаменти Блума проникла 18-річна Алексіс Неєрс, учасниця популярного реаліті-шоу. Вона влізла через вікно і винесла із собою дизайнерський одяг і модний годинник на 500 тисяч доларів. Злодійку незабаром затримали та посадили за ґрати.

5. Майлі Сайрус

Будинок Майлі обікрали напередодні її дня народження 2013 року, забравши із собою речей на суму 100 000 доларів. Через рік співачці знову не пощастило: у неї з-під носа викрали автомобіль, також вартістю понад сотні тисячі доларів. Усередині салону були цінні речі. Повернути вкрадене зірці так і не вдалося.

6. Кендалл Дженнер

Дженнер пограбували прямо в розпал вечірки 2017 року. Попри сигналізацію, що спрацювала, знаменитість не звернула на це уваги. Після закінчення свята модель виявила зникнення шкатулки, в якій зберігалися прикраси на суму 200 тисяч доларів. Кендалл дотепер не знає, хто вкрав коштовності: хтось із її друзів або злодії.

7. Кім Кардашьян

Найстрашніша ситуація сталася з Кім Кардашьян, яка під час пограбування була у себе вдома. Двоє чоловіків зв'язали зірку проводами та заліпили їй рот скотчем, потім заштовхали у ванну. Зловмисники вкрали два мобільні телефони, дороге кільце зі справжнім камінням та інші ювелірні вироби. Загальний збиток пограбування склав понад 10 мільйонів доларів. Кардашьян вважає, що винна сама, оскільки перед пограбуванням засвітила в соціальних мережах свої прикраси.

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