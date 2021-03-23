Пять звезд, которые стали жертвами домашнего насилия

Тысячи женщин во всем мире ежедневно становятся жертвами физических издевательств. Тема насилия за последний год стала еще актуальнее во всем мире.

Многие знаменитости привлекают внимание общественности к этой проблеме и делятся своим трагическим опытом. OBOZREVATEL собрал жуткие истории селебрити, которые годами страдали от рук насильников.

Кристина Агилера никогда не скрывала, что отец Фаусто Агилера неоднократно бил ее с матерью. "Я наблюдала, как моя мама стояла перед выбором – подчиниться или страдать", – вспоминает звезда в своем интервью Paper Magazine и добавляет, что уже тогда решила никому не позволять так с собой обращаться.

Однако в 2010 году стало известно, что на артистку поднял руку ее муж Джордан Братман во время семейного скандала. В больницу звезду привезли избитой, после чего она сразу же подала на развод.

Отец Памелы Андерсон был алкоголиком, а мама работала на двух работах. За дочкой смотрела няня, которая домогалась девочку, когда той было всего 6 лет. В 12 Андерсон изнасиловал 25-летний приятель брата. В 15 Памела пережила групповое изнасилование – над ней надругались шестеро парней, которые были ее одноклассниками.

Первый муж актрисы Томми Ли поднимал руку на жену, за что отсидел полгода в тюрьме. С другим мужем Кидом Роком отношения тоже были бурными, не раз доходило до драк. Своего ексбойфренда Адиля Рами Памела обвинила в жестоком физическом насилии. "Однажды он так сильно сжал мне руки, что аж кости треснули. Мне понадобилось шесть месяцев, чтобы пойти к врачу. Я сказала, что у меня артрит, потому что не могла признаться в избиении", – объяснила Андерсон в своем блоге.

Звезду "Отчаянных домохозяек" Тери Хэтчер с 5 до 8 лет насиловал родной дядя. Будущая актриса не рассказывала об этом никому. Правду женщина открыла только в 2002 году, когда ее четырнадцатилетняя соседка покончила с жизнью после изнасилования этим же мужчиной. Чтобы преступнику не удалось избежать наказания, Хэтчер рассказала об этом на публику. Сегодня Тери поддерживает женщин, которые страдали от насилия.

Детство Опры Уинфри было настоящим кошмаром. В девять лет ее впервые изнасиловал брат, а следующие четыре года жизни она неоднократно страдала от сексуального насилия со стороны кузена, дяди и друга семьи. В 13 девочка забеременела, а мать Опры отправила ее жить в другой город к отцу, во время родов ребенок умер. Спустя много времени в одном из выпусков "Шоу Опры Уинфри" женщина рассказала о своем детстве. История оказала огромное влияние на всех, кто прошел через насилие.

В 2016 году СМИ говорили о том, что Джонни Депп бьет свою любимую Эмбер Херд. Звезда показала фотографии, на которых она с синяками на лице. Однако сам Депп отрицает эту информацию.

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