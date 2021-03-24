Звезды, которые стали жертвами громких ограблений

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
2,7 т.
Звезды, которые стали жертвами громких ограблений

Имена таких звезд, как Ким Кардашьян, Ники Минаж, Кейт Мосс, могут вызывать как восхищение их успехам в шоу-бизнесе, так и зависть.

Ведь они сколотили себе невероятное состояние, позволяющее жить в роскошных особняках с бассейнами и всеми удобствами, о которых только можно мечтать. Однако, публичная жизнь имеет свои подводные камни. Так, преступники могут узнать не только как выглядит дом самых богатых селебрити, но и их адрес, а также "пробить" местонахождение по соцсетям. OBOZREVATEL решил сделать подборку знаменитостей, которые стали жертвами воров.

1. Хилари Дафф

Актрису обокрали в 2017 году, пока та была на отдыхе с сыном в Канаде. Грабители проследили за местоположением звезды через соцсети и подобрали время, когда дома никого не было. Так, воры спокойно зашли через парадную дверь в дом Хилари в Лос-Анджелесе и похитили все ее ценные вещи и драгоценности, которые оцениваются в сотни тысяч долларов.

Хилари Дафф обокрали, пока она отдыхала в другой стране

2. Ники Минаж

В 2017 году жертвой грабителей стала и знаменитая американская певица Ники Минаж. Пока она отдыхала за городом, в ее доме в Лос-Анджелесе орудовал грабитель. Он унес вещи на сумму более 200 000 долларов. Кроме этого, злоумышленник сломал дорогую мебель, сорвал картины со стен, разбил любимые флаконы с духами певицы и порезал ее одежду.

Ники Минаж украли вещи на сумму более 200 тысяч долларов

3. Кейт Мосс

В 2010 году воры пробрались в дом супермодели Кейт Мосс в Лондоне, пока она, ее парень и мама спали на втором этаже. Воры действовали настолько тихо и профессионально, что смогли вынести дорогостоящие предметы искусства, никого не разбудив. Так, Мосс лишилась картины скандально известного художника-граффитчика Бэнкси, стоимость которых оценивается примерно в 115 тысяч долларов. Стоит отметить, что знаменитости очень повезло. Через некоторое время после грабежа, 24-летний злоумышленник был пойман.

Дом Кейт Мосс обокрали, когда все спали

4. Орландо Блум

Еще одной жертвой юных грабителей стал голливудский красавчик и звезда "Пиратов Карибского моря". Его дом обокрала молодая девушка в 2009 году, когда актер уехал по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Так, в голливудские апартаменты Блума проникла 18-летняя Алексис Нейерс, участница популярного реалити-шоу. Она влезла через окно и вынесла с собой дизайнерскую одежду и модные часы на 500 тысяч долларов. Воровку вскоре задержали и посадили за решетку.

Орландо Блум стал жертвой ограбления в 2009 году

5. Майли Сайрус

Дом Майли обокрали накануне ее дня рождения в 2013 году, забрав с собой вещей на сумму 100 000 долларов. Через год певице снова не повезло: у нее из-под носа угнали автомобиль, также стоимостью более сотни тысячи долларов. Внутри салона были ценные вещи. Вернуть украденное звезде так и не удалось.

Майли Сайрус два года подряд становилась жертвой грабителей

6. Кендалл Дженнер

Дженнер ограбили прямо в разгар вечеринки в 2017 году. Несмотря на сработавшую сигнализацию, знаменитость не обратила на это внимания. После окончания праздника модель обнаружила пропажу шкатулки, в которой хранились украшения на сумму 200 тысяч долларов. Кендалл до сих пор не знает, кто украл драгоценности: кто-то из ее друзей или воры.

Кендалл Дженнер ограбили прямо в разгар вечеринки в 2017 году

7. Ким Кардашьян

Самая жуткая ситуация произошла с Ким Кардашьян, которая во время ограбления была у себя дома. Двое мужчин связали звезду проводами и залепили ей рот скотчем, затем затолкали в ванную. Злоумышленники украли два мобильных телефона, дорогостоящее кольцо с настоящими камнями и прочие ювелирные изделия. Общий ущерб ограбления составил более 10 миллионов долларов. Кардашьян считает, что виновата сама, поскольку перед ограблением засветила в социальных сетях свои украшения.

Ким Кардашьян связали и затолкали в ванную, а после вынесли из дома дорогостоящие украшения

OBOZREVATEL ранее писал:

СШАЛос-Анджелесграбежзвездышоу-бизнесГолливудХилари ДаффКейт МоссКендалл ДженнерКим КардашьянНики МинажМайли СайрусОрландо Блум