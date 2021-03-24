Звезды, которые стали жертвами громких ограблений

Имена таких звезд, как Ким Кардашьян, Ники Минаж, Кейт Мосс, могут вызывать как восхищение их успехам в шоу-бизнесе, так и зависть.

Ведь они сколотили себе невероятное состояние, позволяющее жить в роскошных особняках с бассейнами и всеми удобствами, о которых только можно мечтать. Однако, публичная жизнь имеет свои подводные камни. Так, преступники могут узнать не только как выглядит дом самых богатых селебрити, но и их адрес, а также "пробить" местонахождение по соцсетям. OBOZREVATEL решил сделать подборку знаменитостей, которые стали жертвами воров.

1. Хилари Дафф

Актрису обокрали в 2017 году, пока та была на отдыхе с сыном в Канаде. Грабители проследили за местоположением звезды через соцсети и подобрали время, когда дома никого не было. Так, воры спокойно зашли через парадную дверь в дом Хилари в Лос-Анджелесе и похитили все ее ценные вещи и драгоценности, которые оцениваются в сотни тысяч долларов.

2. Ники Минаж

В 2017 году жертвой грабителей стала и знаменитая американская певица Ники Минаж. Пока она отдыхала за городом, в ее доме в Лос-Анджелесе орудовал грабитель. Он унес вещи на сумму более 200 000 долларов. Кроме этого, злоумышленник сломал дорогую мебель, сорвал картины со стен, разбил любимые флаконы с духами певицы и порезал ее одежду.

3. Кейт Мосс

В 2010 году воры пробрались в дом супермодели Кейт Мосс в Лондоне, пока она, ее парень и мама спали на втором этаже. Воры действовали настолько тихо и профессионально, что смогли вынести дорогостоящие предметы искусства, никого не разбудив. Так, Мосс лишилась картины скандально известного художника-граффитчика Бэнкси, стоимость которых оценивается примерно в 115 тысяч долларов. Стоит отметить, что знаменитости очень повезло. Через некоторое время после грабежа, 24-летний злоумышленник был пойман.

4. Орландо Блум

Еще одной жертвой юных грабителей стал голливудский красавчик и звезда "Пиратов Карибского моря". Его дом обокрала молодая девушка в 2009 году, когда актер уехал по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Так, в голливудские апартаменты Блума проникла 18-летняя Алексис Нейерс, участница популярного реалити-шоу. Она влезла через окно и вынесла с собой дизайнерскую одежду и модные часы на 500 тысяч долларов. Воровку вскоре задержали и посадили за решетку.

5. Майли Сайрус

Дом Майли обокрали накануне ее дня рождения в 2013 году, забрав с собой вещей на сумму 100 000 долларов. Через год певице снова не повезло: у нее из-под носа угнали автомобиль, также стоимостью более сотни тысячи долларов. Внутри салона были ценные вещи. Вернуть украденное звезде так и не удалось.

6. Кендалл Дженнер

Дженнер ограбили прямо в разгар вечеринки в 2017 году. Несмотря на сработавшую сигнализацию, знаменитость не обратила на это внимания. После окончания праздника модель обнаружила пропажу шкатулки, в которой хранились украшения на сумму 200 тысяч долларов. Кендалл до сих пор не знает, кто украл драгоценности: кто-то из ее друзей или воры.

7. Ким Кардашьян

Самая жуткая ситуация произошла с Ким Кардашьян, которая во время ограбления была у себя дома. Двое мужчин связали звезду проводами и залепили ей рот скотчем, затем затолкали в ванную. Злоумышленники украли два мобильных телефона, дорогостоящее кольцо с настоящими камнями и прочие ювелирные изделия. Общий ущерб ограбления составил более 10 миллионов долларов. Кардашьян считает, что виновата сама, поскольку перед ограблением засветила в социальных сетях свои украшения.

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