Учасниця "голої" фотосесії відсвяткувала 19-річчя, згадавши СІЗО в Дубаї
Українка Юліана, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, відзначила 19-річчя в Києві. Дівчина зізналася: вона думала, що буде зустрічати день народження в СІЗО.
Такими подробицями скандальна модель поділилася на особистій сторінці в Instagram. Юліана також опублікувала фото, на якому позувала у відвертому купальнику білого кольору на тлі океану (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Слава богу, мої 19 почалися з хорошими передумовами на цей вік. З днем народження мене, я заслужила цей день", – додала дівчина.
Раніше одна з учасниць скандальної фотосесії в Дубаї, 23-річна українка Ірина Сотуленко, заявляла, що моделей змусили позувати голими на балконі висотки. В іншому випадку їм погрожували не заплатити за роботу.
До речі, Ірина та деякі інші моделі все ще знаходяться під вартою в ОАЕ. Очікувалося, що 13 квітня вони разом з іншими дівчатами, будуть депортовані назад в Україну, але поки від них немає ніяких звісток.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.
Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.
Брат Яни вийшов на зв'язок і заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається в ОАЕ.
Також українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії. Вона опублікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці в готелі.