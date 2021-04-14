Учасниця "голої" фотосесії відсвяткувала 19-річчя, згадавши СІЗО в Дубаї

Українка Юліана, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, відзначила 19-річчя в Києві. Дівчина зізналася: вона думала, що буде зустрічати день народження в СІЗО.

Такими подробицями скандальна модель поділилася на особистій сторінці в Instagram. Юліана також опублікувала фото, на якому позувала у відвертому купальнику білого кольору на тлі океану (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Слава богу, мої 19 почалися з хорошими передумовами на цей вік. З днем народження мене, я заслужила цей день", – додала дівчина.

Раніше одна з учасниць скандальної фотосесії в Дубаї, 23-річна українка Ірина Сотуленко, заявляла, що моделей змусили позувати голими на балконі висотки. В іншому випадку їм погрожували не заплатити за роботу.

До речі, Ірина та деякі інші моделі все ще знаходяться під вартою в ОАЕ. Очікувалося, що 13 квітня вони разом з іншими дівчатами, будуть депортовані назад в Україну, але поки від них немає ніяких звісток.

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