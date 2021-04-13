Українка заявила, що їх змусили вийти голими на балкон в Дубаї

Учасниця скандальної фотосесії в Дубаї, 23-річна українка Ірина Сотуленко, заявила, що моделей змусили позувати голими на балконі висотки. В іншому випадку їм погрожували не заплатити за роботу.

Про це повідомляє видання Mirror. За словами дівчини, вона вмовляла організатора зйомки Віталія Гречина відмовитися від цієї витівки, адже розуміла, що вони знаходяться в мусульманській країні й через це можуть бути проблеми. Але чоловік не послухав її.

"Я сказала: давайте не будемо випендрюватися. Але, чорт, нас загнали на цей балкон і сфотографували... Я знала, що їду в Дубай для ню фотосесії, але не припускала, що це буде у громадському місці", – поділилася Ірина.

Дівчина також зізналася, що після фотосесії намагалася полетіти додому, проте влада ОАЕ затримала її. У відеозверненні, надісланому своєму хлопцеві перед затриманням, Ірина розкритикувала дії Гречина, який дозволив пікантним знімкам потрапити в мережу.

"Все це через дебілів, яким спала на думку ідея викласти це в Instagram. Віталій Гречин, будь ти проклятий... Він дорослий чоловік, як він міг бути таким ідіотом?" – заявила Сотуленко.

До речі, Ірина й деякі інші моделі все ще знаходяться під вартою в ОАЕ. Очікувалося, що 13 квітня вони разом з іншими дівчатами, будуть депортовані назад в Україну, але поки від них немає ніяких звісток.

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