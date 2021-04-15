ЗМІ "викрили" схему голої фотосесії моделей у Дубаї

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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ЗМІ 'викрили' схему голої фотосесії моделей у Дубаї

У ЗМІ з'явилася інформація, що засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, все-таки пов'язаний зі зйомкою і заздалегідь знав про Рамадан (дев'ятий місяць мусульманського календаря. – Ред.), тому в такий спосіб "вирішив хайпанути на почуттях вірян".

Для цього Концов познайомився з іншим організатором фотосесії – українцем Віталієм Гречиним, а потім "замовив" моделей для розваг і збільшення кількості підписників у мережі. Як пише Telegram-канал "Медиакиллер", на це заарештований айтішник витратив близько 10 тисяч доларів.

Після цього Концов начебто побачив зі свого номера голих дівчат на сусідньому балконі, зняв їх на телефон і опублікував stories від імені здивованого очевидця. Далі за планом нібито мала бути фотосесія самого хлопця і моделей, але в підсумку приїхала поліція.

Відповідно до джерела, вичислити Концова було легко, оскільки його "злили" сам Гречин і кілька моделей, які були в курсі подій. Потім айтішник видалив свій акаунт в Instagram, "думаючи, що вирішить проблеми з поліцією, але в підсумку разом з усіма загримів до місцевого ізолятора".

Підозрюваний Олексій Концов
Один із організаторів голої фотосесії Віталій Гречин

"Тут почалася масштабна кампанія зі створення алібі. Перша інфа, яку рознесли його піарники, засновник Involta затриманий випадково. По телегам розкидали установку – не винен, турист, проходив повз, просто зняв відео і викинув у мережу. Старанно опускали головну деталь: фоткалися натурниці в номері Концова – це і потягнуло на організацію порностудії. Але ефект пішов – за айтішника вписалися юристи, МЗС, навіть губернатор Івановської області Воскресенський", – написали на каналі.

Гола фотосесія дівчат у Дубаї

У джерелі зазначили, що всю провину "скинули на фотографа Олександра Тена, який встиг втекти з ОАЕ". Також додали, що нібито за те, щоб повернути Тена і щоб він у всьому зізнався, призначена винагорода.

Концова звинуватили в участі в голій фотосесії
ЗМІ викрили Концова
ЗМІ розкрили свою версію
ЗМІ звинуватили Концова в участі в голій фотосесії в Дубаї

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

  • Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.

  • Літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

  • Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.

Секс-скандал з голими українками в Дубаїзіркилюдишоу-бизнесшоу