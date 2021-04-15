ЗМІ 'викрили' схему голої фотосесії моделей у Дубаї

У ЗМІ з'явилася інформація, що засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, все-таки пов'язаний зі зйомкою і заздалегідь знав про Рамадан (дев'ятий місяць мусульманського календаря. – Ред.), тому в такий спосіб "вирішив хайпанути на почуттях вірян".

Для цього Концов познайомився з іншим організатором фотосесії – українцем Віталієм Гречиним, а потім "замовив" моделей для розваг і збільшення кількості підписників у мережі. Як пише Telegram-канал "Медиакиллер", на це заарештований айтішник витратив близько 10 тисяч доларів.

Після цього Концов начебто побачив зі свого номера голих дівчат на сусідньому балконі, зняв їх на телефон і опублікував stories від імені здивованого очевидця. Далі за планом нібито мала бути фотосесія самого хлопця і моделей, але в підсумку приїхала поліція.

Відповідно до джерела, вичислити Концова було легко, оскільки його "злили" сам Гречин і кілька моделей, які були в курсі подій. Потім айтішник видалив свій акаунт в Instagram, "думаючи, що вирішить проблеми з поліцією, але в підсумку разом з усіма загримів до місцевого ізолятора".

"Тут почалася масштабна кампанія зі створення алібі. Перша інфа, яку рознесли його піарники, засновник Involta затриманий випадково. По телегам розкидали установку – не винен, турист, проходив повз, просто зняв відео і викинув у мережу. Старанно опускали головну деталь: фоткалися натурниці в номері Концова – це і потягнуло на організацію порностудії. Але ефект пішов – за айтішника вписалися юристи, МЗС, навіть губернатор Івановської області Воскресенський", – написали на каналі.

У джерелі зазначили, що всю провину "скинули на фотографа Олександра Тена, який встиг втекти з ОАЕ". Також додали, що нібито за те, щоб повернути Тена і щоб він у всьому зізнався, призначена винагорода.

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