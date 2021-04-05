У чому виходили заміж Каменських, Дорофєєва і Джамала: 12 найкрасивіших весільних суконь

Починається сезон весіль, і майбутні наречені вже шукають собі ту саму сукню, яку вони вдягнуть на найважливішу подію в житті.

Знаменита сукня Насті Каменських, 23-кілограмові шати Ассоль, народний стрій Джамали та інші не менш цікаві весільні образи наших знаменитостей покликані надихнути українських красунь на вибір свого вбрання для одруження. OBOZREVATEL зібрав весільні фото зірок за останні роки й дізнався, які аксесуари вони добирали і який стиль весіль зараз у моді.

1. Олександра Кучеренко

Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко на весілля з Дмитром Комаровим вибрала мінімалістичну сукню від української дизайнерки Катерини Рутман.

2. Даша Квіткова

Переможниця "Холостяка" продемонструвала свіжий тренд весільних суконь – корсет і розкльошену спідницю. Її весілля з Микитою Добриніним відбулося в серпні 2020 року. Для реєстрації дівчина обрала вбрання з прозорими рукавами, а для танців – білу сукню-трансформер із V-подібним вирізом.

3. ONUKA

Ната Жижченко, більш відома як ONUKA, придбала для церемонії сукню дизайнерки Лесі Патоки, яку пошили за одну ніч. Вперше щаслива наречена приміряла її за пів години до реєстрації. Свій образ співачка доповнила капелюшком із короткою вуалеткою з квітами.

4. Джамала

Джамала виходила заміж у традиційному татарському весільному вбранні. Її сукня – заслуга дизайнерки Бічолли Тетрадзе. На цивільній церемонії Джамала замінила накидку серпанком, а ввечері перевдяглася в національну сукню.

5. Аліна Гордієнко

Зірка "Жіночого кварталу" Аліна Гордієнко пішла до шлюбу в шовковій білій сукні-сліп. Її неформальне весілля відбувалося на даху висотки.

6. Надя Дорофеєва

Співачка вибрала вузьку довгу сукню по фігурі й доповнила його контрастним поясом. Одруження Дорофеєвої та Дантеса відбулося влітку 2015 року. Закохані назвали своє весілля "лавандовим" – саме ця рослина була одним із основних елементів декору свята.

7. Христина Горняк

Сукня Христини Горняк, обраниці Володимира Остапчука, в якій вона зустрічала гостей, відрізнялася цікавим кроєм і лаконічністю. Більш класичний силует вибрала наречена для головної атласної сукні на свою весільну церемонію.

8. Ассоль

Співачка Ассоль, вона ж Катерина Гуменюк, виходила заміж у вересні 2019 року в сукні принцеси. Вага вбрання склала 23 кг. Сукня була розшита, крім того, наречена доповнила образ тіарою з перлами, перловими сережками й довгим серпанком.

9. Аліна Гросу

Принцесою на своєму весіллі в Італії була й Аліна Гросу. Дівчина поміняла кілька суконь, всі – від українського бренду Feya Bridal.

10. Катерина Реп'яхова

Катерина Реп'яхова, четверта дружина Віктора Павлика, вибрала кремову сукню зі струменястим подолом і шлейфом. Її по всій довжині прикрашали камені.

11. Настя Каменських

Розкішне весілля в стилі бохо-рустик Насті Каменських і Потапа відбулося в травні 2019 року. Співачка обрала сукню ніжного кремового відтінку ізраїльського бренду Galia Lahav з ручною вишивкою. До нього пристібалася багатошарова спідниця з декількох шарів органзи й сітки.

12. Катерина Кухар

Зірки українського балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов обмінялися шлюбними обітницями у вишуканих і незвичайних образах. Так, вбрання Катерини, створене Андре Таном, було темно-бежевого кольору і з незвичайними деталями, які підкреслювали фігуру прими.

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