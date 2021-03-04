Пять невест, которых женихи не узнали на свадьбе: их кардинально изменил макияж. Фото

Свадьба – важный день в жизни девушки и каждая мечтает выглядеть, как принцесса. Внимание гостей всегда приковано к платью, прическе и макияжу невесты.

OBOZREVATEL собрал работы известной визажистки Дэви Парамита из Индонезии, которая изменила внешность девушек до неузнаваемости.

На свадьбе в Индонезии собирается более 300 человек. Особое внимание приковано к образу невесты: по традиции платье должно быть украшено золотом, а на голове обязательна корона. Макияж невесты получился не менее ярким.

Талантливая визажистка Дэви Пирамита владеет салоном свадебных услуг, где полностью создает образ невесты от каблуков до фаты.

Азиатские свадьбы отличаются особо ярким действом. А невеста становится настоящим украшением праздника.

Обычно девушка перед свадьбой не видит своего жениха, следовательно выглядеть должна все сто. Дэви Пирамит выполнила требования будущей жены – образ девушки смотрится потрясающе.

Визажистка использует цветные линзы, чтобы дополнить образ невесты. Голубой цвет глаз считается очень редким в Индонезии.

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