Пять невест, которых женихи не узнали на свадьбе: их кардинально изменил макияж. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Потрясающие перевоплощения невест, в которые трудно поверить

Свадьба – важный день в жизни девушки и каждая мечтает выглядеть, как принцесса. Внимание гостей всегда приковано к платью, прическе и макияжу невесты.

OBOZREVATEL собрал работы известной визажистки Дэви Парамита из Индонезии, которая изменила внешность девушек до неузнаваемости.

На свадьбе в Индонезии собирается более 300 человек. Особое внимание приковано к образу невесты: по традиции платье должно быть украшено золотом, а на голове обязательна корона. Макияж невесты получился не менее ярким.

Будущая индонезийская невеста мечтала о свадьбе, как у принцессы.

Талантливая визажистка Дэви Пирамита владеет салоном свадебных услуг, где полностью создает образ невесты от каблуков до фаты.

Азиатская красавица мечтала о макияже королевы

Азиатские свадьбы отличаются особо ярким действом. А невеста становится настоящим украшением праздника.

Скромная невеста стала настоящей королевой

Обычно девушка перед свадьбой не видит своего жениха, следовательно выглядеть должна все сто. Дэви Пирамит выполнила требования будущей жены – образ девушки смотрится потрясающе.

Потрясающее перевоплощение невесты с помощью визажа

Визажистка использует цветные линзы, чтобы дополнить образ невесты. Голубой цвет глаз считается очень редким в Индонезии.

Будущая невеста не узнала себя после макияжа

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