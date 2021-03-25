Потап признался, что у него с Каменских было три свадьбы

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) заявил, что со своей супругой, певицей Настей Каменских он женился трижды. Первый раз пара расписалась в Лас-Вегасе, а второй – в Украине.

По словам знаменитости, было очень трудно официально оформить отношения в Киеве, чтобы никто не узнал, но им это удалось. Об этом Потап рассказал в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Третью свадьбу звезды сыграли уже в мае 2019 года. Они отметили торжество под Киевом, пригласив своих друзей из шоу-бизнеса и родственников.

Отметим, что в октябре 2017 года Потап и Настя сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.

17 января 2019-го Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

Как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания их дуэта – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Настя Каменских рассекретила, что когда у них с мужем Потапом выпадает общий выходной, то они любят готовить вместе и принимать гостей. Кроме того, пара уже задумывается о пополнении в семье.