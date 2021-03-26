8-річною Маханець зайнялася спецслужба: дівчинка відреагувала

8-річна українка Мілана Маханець, яка потрапила у скандал через стосунки з 13-річним блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку".

Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити". Про це Маханець написала на своїй сторінці в Instagram-stories.

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і в нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене улюблених людей – це не допомога", – сказала 8-річна Мілана.

Також дівчинка зазначила, що батьки її коханого блогера заборонили їм спілкуватися. За словами юної моделі, вона не знає, чи назавжди це або тимчасово.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.

Поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.

Дідусем 8-річної Маханець, яка потрапила в скандал, виявився чиновником Верховної Ради.

Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини. За словами експертки, у дівчинки майже немає дитячої частини життя.

До речі, мати дівчинки Дарина Маханець повністю підтримує доньку. Вона каже, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки й у них дійсно кохання. Також вона заявляє, що "це їхнє життя і вони самі розберуться".

Тато Маханець уперше відреагував на інцидент. Чоловік заявив, що шокований тим, що відбувається і додав, що вважає ситуацію "м'яко кажучи, неправильною".

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба заявив, що у скандалі через стосунки 8-річної українки Мілани Маханець із 13-річним блогером Пашею Паєм знайшли московський слід. Як виявилося, один із акаунтів Instagram створений в Україні, а інший – у Москві (Росія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілана Маханець публічно звернулася до уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби і запропонувала йому зустрітися особисто. Дівчинка заявила, що сподівається на те, що дитячий омбудсмен дійсно бореться за справедливість.