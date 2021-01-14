Стало відомо, хто із знаменитостей виступить на інавгурації Байдена

Популярний актор Том Хенкс стане ведучим телепередачі "Celebrating America", яку покажуть на честь інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Відзначається, що програму покажуть у прайм-тайм. Про це повідомляє видання Associated Press.

Крім того, на інавгурації виступлять такі зірки, як Демі Ловато, Джастін Тімберлейк, Ант Клемонс, Джон Бон Джові.

Відомо, що Тімберлейк і Клемонс цього дня презентують нову композицію під назвою "Better Days".

Важливо додати, що передачу транслюватимуть на телеканалах ABC, CBS, NBC, CNN та MSNBC. Також можна буде подивитися онлайн на платформах Amazon Prime Video, Twitch, YouTube, NewsNOW.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інавгурація Байдена запланована на 20 січня. Раніше Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на церемонії.