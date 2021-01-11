Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу". По словам Ельченко, церемония вступления в должность не связана со встречами с другими иностранными лидерами.

Посол отметил, что в другие годы на инаугурацию приглашались послы, аккредитованные в США, поэтому сейчас протокол не изменился.

"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", – уточнил он.

В свою очередь в пресс-службе посольства Украины в США добавили, что инаугурационный комитет проинформировал все иностранные диппредставительства в Вашингтоне, что изменений в этом году не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии.

Новый президент выразил довольство таким решением республиканца.