Стало известно, кто из знаменитостей выступит на инаугурации Байдена

Популярный актер Том Хэнкс станет ведущим телепередачи "Celebrating America", которую покажут в честь инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Отмечается, что программу покажут в прайм-тайм. Об этом сообщает издание Associated Press.

Кроме того, на инаугурации выступят такие звезды, как Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Ант Клемонс, Джон Бон Джови.

Известно, что Тимберлейк и Клемонс в этот день презентуют новую композицию под названием "Better Days".

Важно добавить, что передачу будут транслировать на телеканалах ABC, CBS, NBC, CNN и MSNBC. Также можно будет посмотреть онлайн на платформах Amazon Prime Video, Twitch, YouTube, NewsNOW.

Как сообщал OBOZREVATEL, инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии.