Міддлтон вирішила відповісти на скандальне інтерв'ю Маркл

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон збирається відповісти на звинувачення Меган Маркл в тому, що вона довела її до сліз напередодні весілля. Зробить це дружина принца Вільяма всупереч Єлизаветі II, яка проти публічних розбірок.

Про це повідомляє видання Express з посиланням на джерела. За словами інсайдерів, Міддлтон також не залишить без уваги звинувачення королівської сім'ї в расизмі, які прозвучали в скандальному інтерв'ю Маркл та її чоловіка принца Гаррі.

"Я ніколи не бачив Кейт такою нервовою. У неї навіть не було можливості сказати що-небудь на свій захист, адже вона дотримується підходу королеви – "ніколи не скаржся, нічого не пояснюй". Але справа зайшла занадто далеко", – розповіло джерело.

Раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм в британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокувала заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".

Також Маркл зізнавалася, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

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