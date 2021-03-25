Кейт Міддлтон стала на бік принца Вільяма після скандального інтерв'ю його брата

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон стала головною підтримкою й опорою для свого чоловіка принца Вільяма після скандального інтерв'ю його брата, принца Гаррі.

Про це повідомляє видання Us Magazine з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, подружжя завжди перебуває поруч одне з одним у важкі часи та обговорює виниклі проблеми – ця ситуація не стала винятком.

"Кейт – природжений лідер, вона має чудову здатність зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Вона була опорою для чоловіка протягом усього цього випробування... Вони завжди підтримують одне одного", – сказало джерело.

Також наголошується, що Вільям і Кейт були "шоковані", почувши звинувачення Гаррі та його дружини Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі. За словами джерела, герцог Кембриджський дуже злився, що брат посмів виступити проти королівської сім'ї.

Раніше в інтерв'ю принц Гаррі розповідав, що у нього є деяка напруженість у спілкуванні з батьком принцом Чарльзом.

Також Маркл повідомила в інтерв'ю, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її навідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській сім'ї: нібито ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

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