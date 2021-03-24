Ані Лорак знову приїхала в Україну. Фото

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка зараз проживає в Росії, знову приїхала в Київ і засвітилася на радіо "Люкс ФМ".

Відповідними кадрами артистка поділилася на сторінці в Instagram-stories. Знаменитість позувала поруч з ведучим Славою Дьоміним (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на одному зі знімків Лорак сидить у навушниках за столом і дає інтерв'ю. Вона позначила геолокацію радіо. На іншому фото співачка стояла з Дьоміним у шкіряних штанях і куртці чорного кольору.

Лорак сидить у навушниках за столом і дає інтерв'ю Скриншот

Знаменитість позує з ведучим Славою Дьоміним Скриншот

Також Лорак зробила кадр на тлі київського "ЦУМу" і написала, що її мета – встигнути все. Також вона додала, що готує для фанатів "багато нового, цікавого і незвичайного".

Лорак зробила кадр на тлі київського "ЦУМу" Instagram/Ані Лорак

Нагадаємо, що знаменитість вже приїжджала в Україну в січні цього року. Тоді вона прогулялася вулицями Києва і поділилася відповідними знімками з фанатами.

Ані Лорак – це українська співачка, народна артистка України. Представляла країну на конкурсі пісні "Євробачення 2008" з піснею "Shady Lady".

Після відвідин окупованого Криму Лорак отримала хвилю критики від українців. Концерти артистки почали бойкотувати, а в ЗМІ висвітлювали ці події. Тому зірка прийняла рішення про переїзд до Росії, де досі гастролює і отримує премії.

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