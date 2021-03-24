Ани Лорак снова приехала в Украину. Фото
42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, снова приехала в Киев и засветилась на радио "Люкс ФМ".
Соответствующими кадрами артистка поделилась на странице в Instagram-stories. Знаменитость позировала рядом с ведущим Славой Деминым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, на одном из снимков Лорак сидит в наушниках за столом и дает интервью. Она отметила геолокацию радио. На другом фото певица стояла с Деминым в кожаных штанах и куртке черного цвета.
Также Лорак сделала кадр на фоне киевского "ЦУМа" и написала, что ее цель – успеть все. Также она добавила, что готовит для фанатов "много нового, интересного и необычного".
Напомним, что знаменитость уже приезжала в Украину в январе этого года. Тогда она прогулялась улицами Киева и поделилась соответствующими снимками с фанатами.
Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".
После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент живет в России, поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в Киеве. Знаменитость отметила, что это ее любимый город.
Приезд 42-летней украинской певицы Ани Лорак из России в столицу Киев рассорил ее фанатов в сети. Пользователи устроили спор, нужно ли было приезжать артистке из Москвы в Украину.