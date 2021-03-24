Ани Лорак снова приехала в Украину. Фото

София Ковнир Люди 16:53, 24.03.2021 Обновлено: 16:53, 24.03.2021

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, снова приехала в Киев и засветилась на радио "Люкс ФМ".

Соответствующими кадрами артистка поделилась на странице в Instagram-stories. Знаменитость позировала рядом с ведущим Славой Деминым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на одном из снимков Лорак сидит в наушниках за столом и дает интервью. Она отметила геолокацию радио. На другом фото певица стояла с Деминым в кожаных штанах и куртке черного цвета.

Лорак сидит в наушниках за столом и дает интервью
Скриншот
Знаменитость позирует с ведущим Славой Деминым
Скриншот

Также Лорак сделала кадр на фоне киевского "ЦУМа" и написала, что ее цель – успеть все. Также она добавила, что готовит для фанатов "много нового, интересного и необычного".

Лорак сделала кадр на фоне киевского "ЦУМа"
Instagram/Ани Лорак

Напомним, что знаменитость уже приезжала в Украину в январе этого года. Тогда она прогулялась улицами Киева и поделилась соответствующими снимками с фанатами.

  • Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

  • После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент живет в России, поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в Киеве. Знаменитость отметила, что это ее любимый город.

  • Приезд 42-летней украинской певицы Ани Лорак из России в столицу Киев рассорил ее фанатов в сети. Пользователи устроили спор, нужно ли было приезжать артистке из Москвы в Украину.

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