Приезд Лорак из Москвы в Киев рассорил фанатов

Приезд 42-летней украинской певицы Ани Лорак из России в столицу Украины Киев рассорил ее фанатов в сети.

Под последними публикациями звезды в Instagram пользователи устроили спор, нужно ли было приезжать артистке из Москвы в Украину (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – написала Лорак под фото.

"Welcome to Kiev!", "С приездом в Киев, Каролиночка!) Приезжайте чаще!)", "А шо это ты в Украину приехала?", "Бо тебя забыла спросить", "Рады видеть вас в Украине", "Ой, а как Вас в Киев занесло?" – написали под фото певицы со столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, приехала в столицу Украины Киев. Она поделилась с поклонниками соответствующими снимками.