У Путіна видали, що бояться "поновлення війни" на Донбасі

У Кремлі висловили стурбованість, що українська сторона нібито може піти на провокаційні дії, "які можуть призвести до війни на Донбасі".

Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков на пресконференції 31 березня, коментуючи зокрема переговори лідерів РФ, Німеччини і Франції напередодні. Як передає його слова "Радіо Маяк", на них Путін не обговорював із Меркель і Макроном "якісь зобов'язання Росії щодо перемир'я".

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростанням напруженості й що так чи інакше українська держава може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити... Президент (Путін. – Ред.) заявив Меркель і Макрону, що потрібно використовувати весь вплив, щоб Київ відмовився від потенційних провокацій", – висловився представник Кремля.

За його словами, лідери Німеччини і Франції під час конференції з російським колегою не вимагали, щоб РФ взяла на себе зобов'язання щодо стабілізації перемир'я на Донбасі. І що переговори не були підміною Мінського формату, "оскільки коло тем було набагато ширшим, ніж Україна, хоча на Україні зупинилися досить докладно". Водночас підкреслив, нібито всі троє лідерів погодилася: "нормандський саміт" необхідний і потрібно виконати досягнуті на ньому домовленості.

"Всі червоні лінії добре відомі й канцлерці Меркель, і президенту Макрону. У цьому не було необхідності. Йшлося саме про безальтернативність виконання умов Мінських домовленостей, про ту проблемну ситуацію, яка має місце зараз через невиконання цих положень. Лідери досить детально обмінялися думками", – сказав прессекретар Путіна.

У коментарі журналістам представник Кремля також назвав умови очного саміту лідерів "нормандського формату" і знову заявив про боязнь "відновлення війни" на Донбасі.

"Навряд чи варто главам держав зустрічатися, щоб констатувати відсутність просування і висловити глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на лінії розмежування. Стурбованості всі вже неодноразово висловлені. Зараз повинні активізувати роботу політрадників з тим, щоб створити умови для такого потенційного саміту", – видав Пєсков.

Водночас 31 березня на території тимчасово окупованого Криму, а також неподалік від Ростова-на-Дону були помічені величезні колони російської військової техніки й артилерії. На опублікованих у мережі відео видно, що Кримським мостом перекидають 2С19 "Мста-С" – російські 152-мм дивізійні самохідні гаубиці та бронетехніку.

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