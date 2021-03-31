У Путина выдали, что боятся "возобновления войны" на Донбассе

В Кремле выразили обеспокоенность, что украинская сторона якобы может пойти на провокационные действия, "которые могут привести к войне на Донбассе".

Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков на пресс-конференции 31 марта, комментируя в том числе переговоры лидеров РФ, Германии и Франции накануне. Как передает его слова "Радио Маяк", на них Путин не обсуждал с Меркель и Макроном "какие-то обязательства России по перемирию".

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и что так или иначе украинское государство может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть… Президент (Путин. – Ред.) заявил Меркель и Макрону, что нужно использовать все влияние, чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций", – высказался представитель Кремля.

По его словам, лидеры Германии и Франции во время конференции с российским коллегой не требовали, чтобы РФ взяла на себя обязательства по стабилизации перемирия в Донбассе. И что переговоры не были подменой Минского формата, "поскольку круг тем был гораздо шире, чем Украина, хотя на Украине остановились достаточно подробно". При этом подчеркнул, якобы все трое лидеров согласилась: "нормандский саммит" необходим и нужно выполнить достигнутые на нем договоренности.

"Все красные линии хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону. В этом не было необходимости. Речь шла именно о безальтернативности выполнения условий Минских договоренностей, о той проблемной ситуации, которая имеет место сейчас в связи с невыполнением этих положений. Лидеры достаточно детально обменялись мнениями", – сказал пресс-секретарь Путина.

В комментарии журналистам представитель Кремля также назвал условия очного саммита лидеров "нормандского формата" и вновь заявил о боязни "возобновления войны" на Донбассе.

"Вряд ли стоит главам государств встречаться, чтобы констатировать отсутствие продвижения и выразить глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на линии разграничения. Обеспокоенности все уже неоднократно высказаны. Сейчас должны активизировать работу политсоветников с тем, чтобы создать условия для такого потенциального саммита", – выдал Песков.

При этом 31 марта на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии. На опубликованных в сети видео видно, что по Крымскому мосту перебрасывают 2С19 "Мста-С" – российские 152-мм дивизионные самоходные гаубицы и бронетехнику.

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