У Росії захотіли обговорити загострення на Донбасі без Зеленського: в МЗС відреагували
У Росії заявили про підготовку відеоконференції лідерів РФ, Німеччини та Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, одним із питань на якій буде загострення на Донбасі. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на це, підкресливши, що без представників нашої країни переговори вести неможливо.
Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко. "Наша позиція – нічого про Україну без України", – сказав він.
Прессекретар відомства зазначив, що переговори про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в "нормандської форматі" за участю лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії.
"Переконані, що тільки в повному, а не скороченому складі "Нормандії" можна досягти зрушень щодо ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню", – сказав він.
Ніколенко додав, що на тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво держави зараз докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотирибічному форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".
Нагадаємо, про відеоконференцію Путіна, Меркель і Макрона раніше заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ми продовжуємо погодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки узгодження, ми вас проінформуємо", – цитувало його "РИА Новости".
Пєсков водночас зазначав, що можливі переговори готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в них не братиме участі президент України Володимир Зеленський.
Пєсков говорив, що на переговорах повинні обговорити Донбас, однак ця тема не буде єдиною.
"Безумовно, зараз у подібному форматі обговорення без того, щоб зачепити ситуацію на Донбасі, неможливе. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", – уточнював він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Франції Макрон здатний переконати Путіна взяти участь у переговорах у "нормандському форматі" щодо встановлення миру на Донбасі.
Також Кулеба висловив переконання, що глава Росії в питанні переговорів про Донбас вичікує, щоб "знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів".