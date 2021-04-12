Зеленський захотів від Байдена дій та підтримки вступу України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джо Байден повинен зробити більше для того, щоб стримати військову загрозу Росії та припинити війну на Донбасі.

Зокрема, йдеться про більшу кількість грошей, зброї та більшу підтримку вступу України в НАТО, сказав український президент CNN під час поїздки на передову зони ООС. При цьому він додав, що США – "хороший друг" нашої країни.

"Якщо вони (США – Ред.) бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що можливе членство України в НАТО загрожує масштабною ескалацією на Донбасі.

Пізніше стало відомо про те, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримує намір України найближчим часом отримати план дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО та Євросоюзі анонсували позачергові засідання через загострення ситуації на українському Донбасі.

Крім того, у Зеленського розповіли послу Швеції про збільшення удвічі військ Росії на кордоні з Україною і про те, що Москва порушує домовленості щодо припинення вогню на Донбасі.