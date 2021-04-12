У Зеленського розповіли послу Швеції про збільшення удвічі військ Росії на кордоні з Україною

Кількість російських військ уздовж кордону з Україною скоро збільшиться удвічі, до того ж Москва порушує домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Таку заяву зробив заступник голови Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом 12 квітня, повідомляється на сайті глави держави.

"Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил уздовж українських кордонів, унаслідок чого їхня кількість за кілька днів має подвоїтися, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України і порушення нею режиму припинення вогню", – йдеться в пресрелізі.

Машовець наголосив на необхідності скоординованих дій на міжнародному рівні, щоб не допустити ескалації ситуації і притягнути Росію до відповідальності за військові дії.

"Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачать, хто винен у дестабілізації ситуації", – пояснив він.

Зі свого боку посол запевнив, що Швеція, яка головує в ОБСЄ, докладає зусиль, щоб військові дії Росії були прозорими згідно з її зобов'язаннями за Віденською конвенцією 2011 року.

Також Тіберг підкреслив, що його країна позитивно оцінює прагнення Києва мирно врегулювати конфлікт на Донбасі.

"Посол зазначив, що Швеція і надалі звертатиме велику увагу на ситуацію на сході України і поблизу її східних кордонів та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", – зазначається в пресрелізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ініціювала засідання ОБСЄ, присвячене ситуації навколо її кордонів.

Водночас 12 квітня внаслідок прицільного вогню збройних формувань РФ на Донбасі загинув ще один український захисник.