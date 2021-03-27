Зеленський скасував укази про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ

Президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Відповідне розпорядження №124/2021 в суботу, 27 березня, опублікували на сайті Офісу президента. Указ набрав чинності з дня його опублікування.

"Зважаючи на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина..." – йдеться в документі.

Указ про скасування призначення суддів підписаний згідно з частиною другою статті 102, пунктами 1, 17 частини першої, частиною третьою статті 106 Конституції, статтями 3 і 13 закону "Про національну безпеку України".

Указ президента України. president.gov.ua

Частина друга статті 102 Конституції України повідомляє, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

У статті 106 Конституції йдеться, що президент забезпечує незалежність, національну безпеку держави. Також у цій статті зазначається, що президент на підставі та на виконання Конституції і законів України видає укази й розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України.

Нагадаємо, що в 2013-му році Віктор Янукович, будучи на той момент президентом України, використовуючи свою квоту, видав указ, яким призначив Олександра Тупицького одним із суддів Конституційного суду України.

У 2018-му році Тупицький був обраний заступником голови КСУ, а в 2019-му році новообраний президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Тупицького головою Конституційного Суду.

Багато громадських активістів та політиків вельми негативно оцінили призначення Тупицького як голови КСУ. Вони вказували на те, що Тупицький – "людина епохи Януковича", і може активно протистояти сучасним проєвропейським і проукраїнським реформам, користуючись своїм високим становищем.

Олександр Касмінін також у 2013 році указом Януковича був призначений суддею КСУ. За кілька місяців йому надали в користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – "Панорамі на Печерську" – площею у понад 150 квадратних метрів. А вже у травні 2014-го суддя домігся виведення цих апартаментів із переліку службових і приватизував.

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