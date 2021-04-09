Віцепрем'єр пояснив, чому РНБО має право запроваджувати санкції проти українців

Закон про санкції не забороняє Раді національної безпеки і оборони запроваджувати їх проти громадян України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 9 квітня заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він запропонував уважно вивчити документ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я пропоную уважно почитати закон про санкції. Він не ідеальний і потребує доопрацювання, але в ньому чітко сказано: не тільки стосується питань, пов'язаних із тероризмом, а й питань, які загрожують національній безпеці. До національної безпеки належать різні категорії: інформаційний суверенітет, кібербезпека, економічна безпека. Контрабанда набуває таких масштабів, що це також створює загрозу національній безпеці", – пояснив Резніков.

Віцепрем'єр уточнив, що тлумачення закону про те, хто може бути суб'єктом санкцій, – спірне, і застосування їх до громадян України не забороняється.

Також окремо Резніков розповів, що деякі фігуранти санкційного "списку контрабандистів" незаконно переправляють сигарети, вироблені на окупованих територіях Донбасу, з Росії до України, а потім до Європи. "Так вони займаються спонсорством тероризму", – сказав він.

"Тому колегіальний орган, згідно з Конституцією України і законом "Про Раду національної безпеки і оборони", на власний розсуд, заслуховуючи доповідь правоохоронних органів про наявність істотних ознак вчинення злочинів, які загрожують національній безпеці, ухвалює відповідні рішення. Санкції не є вироком суду, прошу не плутати. Це обмежувальні запобіжні заходи. Такі ж заходи вживають у Мінекономіки США, відповідні інститути ЄС. Вони (санкції. – Ред.) не позбавляють особу її майна, а лише обмежують", – резюмував віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня Рада нацбезпеки запровадила санкції проти 10 фізичних осіб. За словами президента Володимира Зеленського, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Йдеться про блокування активів і майна.

Глава держави 4 квітня активував рішення РНБО.