Вице-премьер пояснил, почему СНБО имеет право вводить санкции против украинцев

Закон о санкциях не запрещает Совету национальной безопасности и обороны вводить их против граждан Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 апреля заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он предложил внимательно изучить документ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я предлагаю внимательно почитать закон о санкциях. Он не идеальный и требует доработки, но в нем четко сказано: не только касается вопросов, связанных с терроризмом, а и вопросов, которые угрожают национальной безопасности. К национальной безопасности относятся разные категории: информационный суверенитет, кибербезопасность, экономическая безопасность. Контрабанда приобретает такие масштабы, что это также создает угрозу национальной безопасности", – пояснил Резников.

Вице-премьер уточнил, что толкование закона о том, кто может быть субъектом санкций, – спорное, и применение их к гражданам Украины не запрещается.

Также отдельно Резников рассказал, что некоторые фигуранты санкционного "списка контрабандистов" незаконно переправляют сигареты, произведенные на оккупированных территориях Донбасса, из России в Украину, а затем в Европу. "Таким образом, они занимаются спонсированием терроризма", – сказал он.

"Поэтому коллегиальный орган, согласно Конституции Украины и закону "О Совете национальной безопасности и обороны" по собственному усмотрению; заслушивая доклад правоохранительных органов о наличии существенных признаков совершения преступлений, которые угрожают национальной безопасности; принимают соответствующие решения. Санкции не являются приговором суда, прошу не путать. Это ограничительные меры предосторожности. Такие же меры принимают в Минэкономики США, соответствующие институты ЕС. Они (санкции – прим. ред.) не лишают лицо его имущества, а лишь ограничивают", – резюмировал вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля Совет нацбезопасности ввел санкции против 10 физических лиц. По словам президента Владимира Зеленского, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

Глава государства 4 апреля активировал решение СНБО.