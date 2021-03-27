У РосЗМІ влаштували фурор навколо заяви Тимошенко про "загнаних" тарифами українців

Заяву народної депутатки, голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що українців загнали в глухий кут підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, масово поширили російські пропагандистські ЗМІ.

"Таких боргів за житлово-комунальні послуги, як сьогодні, не було ніколи. Люди загнані і їх продовжують заганяти", – сказала політикиня в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, 26 березня.

Telegram-канал "Карточный Офис" зазначив, що після цього виступу Тимошенко її процитувало чимало медіа країни-агресора. Зокрема, "РЕН ТВ", "НТВ", "РИА Новости", "Газета.RU", "360 ТВ", "News.ru" "Lenta.RU", "Известия", AIF.

Автор Telegram-каналу вважає, що нардепка "вирішила не винаходити велосипед, піти давно второваною доріжкою і заручитися підтримкою Росії в своїх подальших політичних рухах, заявах і можливо виборах".

Зазначимо, що в ефірі українського телеканалу Тимошенко також висловила думку про те, що ситуація з тарифами відображає проблеми з корупцією в країні. "Людям треба робити з цього висновки", – заявила лідерка "Батьківщини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" (проводилося 23-24 березня), 11,8% із тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, проголосували б за Тимошенко, якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом. Із більш детальними результатами соціологічного дослідження можна ознайомитись за посиланням.