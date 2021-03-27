В росСМИ устроили фурор вокруг заявления Тимошенко о "загнанных" тарифами украинцах

Заявление народного депутата, председателя партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко о том, что украинцев загнали в тупик повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, массово распространили российские пропагандистские СМИ.

"Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять", – сказала политик в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 26 марта.

Telegram-канал "Карточный Офис" отметил, что после этого выступления Тимошенко ее процитировало множество медиа страны-агрессора. В частности, "РЕН ТВ", "НТВ", "РИА Новости", "Газета.RU", "360 ТВ", "News.ru" "Lenta.RU", "Известия", AIF.

Автор Telegram-канала считает, что нардеп "решила не изобретать велосипед, пойти давно протоптанной дорожкой и заручиться поддержкой России в своих дальнейших политических движениях, заявлениях и возможно выборах".

Отметим, что в эфире украинского телеканала Тимошенко также высказала мнение о том, что ситуация с тарифами отражает проблемы с коррупцией в стране. "Людям надо делать из этого выводы", – заявила лидер "Батьківщини".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу социологической группы "Рейтинг" (проводился 23-24 марта), 11,8% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за Тимошенко, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время. С более детальными результатами социологического исследования можно ознакомится по ссылке.