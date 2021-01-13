В ОГП відповіли Тупицькому щодо 'вручення підозри в аеропорту'

В Офісі генерального прокурора не збираються вручати підозру голові КСУ Олександрові Тупицькому в аеропорту ввечері 13 січня.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявили у пресслужбі відомства. В ОГП пояснили, що він уже перебуває у статусі підозрюваного.

"Тупицький уже у статусі підозрюваного, йому повідомили про підозру належним способом і за законною процедурою. Тому жодних процесуальних дій в аеропорту не плануємо", – сказав співрозмовник.

Раніше голова Конституційного суду заявляв, що правоохоронці планували вручити йому підозру в аеропорту ввечері 13 січня, коли він повернеться з відпочинку. За його словами, на місце нібито мали прибути представники ЗМІ, а процедуру – перетворити на "шоу".

Голова КСУ вважає, що його хочуть дискредитувати й дестабілізувати роботу суду, щоб не дати розглянути деякі справи, зокрема – про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня 2020 року в Офісі генпрокурора розповіли, що Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих свідченнях у кримінальному провадженні щодо заволодіння новими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Після цього, напередодні Різдва, 6 січня, голова КСУ полетів на відпочинок в ОАЕ. Його помітили на королівській віллі вартістю понад 300 тисяч гривень на добу. Пізніше суддя підтвердив, що перебуває за кордоном, але виправдався, що відпочиває із сім'єю в Дубаї не в дорогій віллі, а знімає номер у п'ятизірковому готелі.

Потім у документах на відпочинок виявили невідповідності.