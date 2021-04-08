У МЗС Латвії заявили, що Україні час отримати План дій щодо членства в НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що Україна вже зараз повинна отримати План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Свою позицію він озвучив в інтерв'ю для національного мовника LTV Ziņu Dienests, фрагмент якого переклала пресслужба посольства України у Латвії. Дипломат наголосив, що підтримка України західними партнерами нині дуже важлива через загострення протистояння з Росією.

"Ми уважно спостерігаємо, як Росія стягує війська до кордонів України. Наразі достеменно не зрозуміло, що це: демонстрація сили чи реальна агресія. Але є всі підстави для занепокоєння", – сказав він.

Ринкевич також нагадав, що наша держава вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання ПДЧ.

"Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. – Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", – сказав міністр закордонних справ Латвії.

Нагадаємо, очільник литовського Міністерства закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс також заявив, що Литва має намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні ПДЧ. Він дозволить країні вступити до Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для Росії.

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