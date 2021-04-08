Сайт НАТО запустив версію українською мовою

На сайті Північноатлантичного Альянсу (НАТО) стала доступною версія українською мовою.

Відображення інтернет-ресурсу українською можна ввімкнути на головній сторінці сайту. Для цього потрібно активувати список, що випадає, кнопкою у правому верхньому куті.

Раніше новини від пресслужби Альянсу були доступні лише трьома мовами: англійською, французькою і російською.

На своїй сторінці в Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ця подія "демонструє високий рівень нашого нинішнього співробітництва".

Крім того, глава уряду підкреслив, що Україна постійно рухається до членства в НАТО.

Як пише "Українська правда", введення української мови на сайті НАТО почалося раніше й відбулося в два етапи – в 2009 році та, з істотним розширенням, у 2014-у – у відповідь на гібридну агресію Росії.

Окремий контент, як кажуть в Альянсі, почали дублювати українською мовою в 1997 році.

Додамо, що за станом на 7 квітня не всі статті та розділи сайту були перекладені українською. Деякі елементи продовжували відображатися англійською мовою.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Литва має намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства. Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для Росії.

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готова до членства, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ.