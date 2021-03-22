Кабмін випустив офіційну заяву щодо погромів на Банковій
У Кабінеті міністрів засудили вандалізм і наругу над державними символами під час акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.
Про це йдеться в офіційній заяві уряду. Зазначається, що неправомірні дії, які відбулися під будівлею ОП – неприйнятні й суперечать європейським цінностям, які закріплені в Конституції України.
"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій і реалізовувати свої права виключно мирним шляхом. Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування події 20 березня і надання їм відповідної правової оцінки", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 березня біля Офісу президента відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, але потім там сталися погроми.
У пресслужбі президента заявили, що пошкодження будівлі ОП, які були нанесені під час недільних заворушень, оцінюються приблизно в 2 млн гривень. Наступного дня після акції, 21 березня, прохід до ОП перекрили правоохоронці.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження та є один затриманий.
У Верховній Раді назвали дату позачергового засідання через погроми на Банковій.
Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і показали, як виглядав головний Офіс глави держави.