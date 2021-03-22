Кабмин выпустил официальное заявление по погромам на Банковой
В Кабинете министров осудили вандализм и надругательство над государственными символами во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта.
Об этом говорится в официальном заявлении правительства. Отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под зданием ОП – неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.
"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.
В пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
В Верховной Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погромов на Банковой.
Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.