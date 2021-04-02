Єрмак розповів про плани Байдена відвідати Україну

Президент США Джо Байден заявив, що чекає, коли він знову зможе відвідати Україну. Про це він сказав, спілкуючись з українським лідером Володимиром Зеленським, і згадав свій виступ у Верховній Раді України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, підбиваючи підсумки першої телефонної розмови американського лідера з президентом України.

"Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 квітня, Байден і Зеленський обговорили загострення бойових дій на Донбасі та нарощування озброєнь Росії поблизу українського кордону.

Білий дім офіційно розповів про першу телефонну бесіду двох президентів, а прессекретарка Зеленського Юлія Мендель назвала розмову неймовірною.

Скриншот. Андрій Єрмак у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати Америки мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського способом "пожвавлення" партнерства з нашою країною.