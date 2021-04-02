Ермак рассказал о планах Байдена посетить Украину

София Закревская Политика 19:44, 2.04.2021 Обновлено: 20:05, 2.04.2021

Президент США Джо Байден заявил, что ждет, когда он снова сможет посетить Украину. Об этом он сказал, общаясь с украинским лидером Владимиром Зеленским, и вспомнил свое выступление в Верховной Раде Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги первого телефонного разговора американского лидера с президентом Украины.

"Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – сообщил Ермак.

Напомним, что в пятницу, 2 апреля, Байден и Зеленский обсудили обострение боевых действий на Донбассе и наращивание вооружений России вблизи украинской границы.

Белый дом официально рассказал о первой телефонной беседе двух президентов, а пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала разговор невероятным.

Скриншот.
Андрей Ермак в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки намерены поддержать президента Украины Владимира Зеленского путем "оживления" партнерства с нашей страной.

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