У Байдена заявили, що 'пожвавлять' відносини з Україною для підтримки Зеленського

Сполучені Штати Америки мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського шляхом "пожвавлення" партнерства з нашою країною.

Про це йдеться в заяві Білого дому після телефонної розмови глави Офісу президента Андрія Єрмака з радником президента США Джейкобом Салліваном.

Відзначається, що США мають намір відновити партнерство в підтримку плану Зеленського в боротьбі з корупцією і допомогти в реалізації реформ.

"Він (Салліван – Ред.) також передав прихильність адміністрації Байдена пожвавленню нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Володимира Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, яка забезпечує правосуддя, безпеку і процвітання народу України", – йдеться в релізі.

У Білому домі також висловилися про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак в телефонній розмові з радником глави США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном обговорив окуповані Донбас і Крим, реформи в Україні, співпраця двох країн та інші питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Держдепі США назвали умови для телефонної розмови Джо Байдена і Володимира Зеленського.