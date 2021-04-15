Ексміністр оборони розповів, чи зможе Україна "завтра" вступити в НАТО

Україна може отримати план дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО протягом декількох років. Ще кілька років після цього нашій країні знадобиться для того, щоб стати частиною Альянсу.

Про це у четвер, 15 квітня, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив ексміністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ні, завтра ми не можемо в НАТО вступити, але в досить осяжний термін ми можемо отримати план дій щодо членства. Це питання на роки, воно не впливає на сьогоднішню ситуацію, але те партнерство, яке в нас із НАТО є, надає нам практично всі ті самі інструменти, які є в НАТО, крім самої колективної безпеки", – сказав ексміністр.

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк. Скриншот із відео

Вступ України в НАТО можливий за умови, якщо ми будемо продовжувати дипломатичну роботу з тими країнами, які ще вагаються та від яких це залежить, та проводити реформи всередині Збройних сил України.

"Нинішня криза цьому допоможе, тому що вони всі побачили неадекватність Росії... що "замирення" з Росією не має жодного сенсу. І вони розуміють, що якщо Росія гіпотетично пройде Україну, далі це будуть Балтійські країни, країни Східної Європи і так далі. Насправді вони (Росія. – Ред.) не проти України воюють, це велика геополітична гра", – наголосив Загороднюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ у НАТО.

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