Экс-министр обороны рассказал, сможет ли Украина "завтра" вступить в НАТО

Украина может получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО в течение нескольких лет. Еще несколько лет после этого нашей стране понадобится для того, чтобы стать частью Альянса.

Об этом в четверг, 15 апреля, в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1 + 1" заявил экс-министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, завтра мы не можем в НАТО вступить, но в достаточно обозримый срок мы можем получить план действий относительно членства. Этот вопрос на годы, он не влияет на сегодняшнюю ситуацию, но то партнерство, которое у нас с НАТО есть, дает нам практически все те же инструменты, которые есть в НАТО, кроме самой коллективной безопасности", – сказал экс-министр.

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Скриншот видео

Вступление Украины в НАТО возможно при условии, если мы будем продолжать дипломатическую работу с теми странами, которые еще сомневаются и от которых это зависит, и проводить реформы внутри Вооруженных сил Украины.

"Нынешний кризис этому поможет, потому что они все увидели неадекватность России...что "примирение" с Россией не имеет никакого смысла. И они понимают, что, если Россия гипотетически пройдет Украину, дальше это будут Балтийские страны, страны Восточной Европы и так дальше. На самом деле они (Россия – Ред.) не против Украины воюют, это большая геополитическая игра", – отметил Загороднюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО.

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