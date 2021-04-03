Довибори в Раду на Прикарпатті: голосування визнали недійсним на ще одній дільниці

На Івано-Франківщині визнали недійсними результату голосування на проміжних виборах до Верховної Ради України на третій дільниці округу №87, де лідирував опонент Вірастюка, – №260025 (село Манява). Це було зроблено за пропозицією члена комісії від "Слуги народу".

Він вказав на те, що 25 заяв для голосування за місцем проживання не підписані від руки або ж не підкріплені довідкою про стан здоров'я виборця, повідомляє громадська мережа "Опора".

Крім цього, на даній дільниці виявили розбіжність в голосах за кандидата Олександра Шевченка. У протоколі було вказано 150 голосів, а при підрахунку їх виявилося 105. Зазначається, що це вже четверта дільниця, де "загубили" голоси за Шевченка.

За даними руху "Чесно", всього Шевченку недорахували 309 голосів. Разом з тим, голова окружної комісії Андрій Лозинський заявив про те, що він отримав відкриті мішки з протоколами (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси. Усього Шевченку недорахували 116+100+47+46=309 голосов", – повідомляють спостерігачі.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) повідомляють, що на даний момент оброблено 92,3% протоколів. Розрив між Олександром Шевченком від "За майбутнє" і "слугою" Василем Вірастюком становить 0,5% або 702 голоси, останній лідирує.

Нагадаємо, раніше окружна виборча комісія округу №87 в місті Надвірна визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261030 на проміжних виборах депутатів до Верховної Ради. Ситуація повторилася і в місті Яремче на дільниці №261027.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради в округах на Прикарпатті та Донеччині, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Під час голосування було зафіксовано кілька порушень.