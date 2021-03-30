У Києві пожежники врятували з палаючої квартири пенсіонерку

У Дарницькому районі Києва під час пожежі в квартирі на дев'ятому поверсі, яка розташована на вулиці Тростянецька, врятували пенсіонерку.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі ДСНС в Києві, виникло загорання меблів в одній з кімнат (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінку передали медикам. Причини пожежі встановлюються", – розповіли в пресслужбі.

Відзначимо, в Деснянському районі Києва 23 березня сталась пожежа в одному з дев'ятиповерхових житлових будинків. Горіла квартира на останньому поверсі. У момент загоряння господарі були вдома, але вони встигли покинути житло.

Жертв і постраждалих вдалося уникнути. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Раніше сильна пожежа спалахнула в приватному секторі на Осокорках у Києві. Рятувальникам оперативно вдалося її загасити.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що серйозна пожежа увечері 7 березня сталася в житловому багатоповерховому будинку Святошинського району Києва. Тоді постраждав чоловік.