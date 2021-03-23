В киевской многоэтажке произошел мощный пожар. Видео

В Деснянском районе Киева во вторник, 23 марта, произошел мощный пожар в одном из многоэтажных жилых домов.

По данным Telegram-канала "Киев оперативный", происшествие случилось на улице Милютенко 10/1. В ГСЧС Киева изданию "Сегодня" уточнили, что пожар уже ликвидирован, обошлось без жертв (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По их словам, возгорание произошло на девятом этаже.

"Возгорание уже ликвидировали наши сотрудники. Жертв и пострадавших нет", – сказали в ведомстве.

Ранее сильный пожар вспыхнул в частном секторе на Осокорках в Киеве. Спасателям оперативно удалось его потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL, серьезный пожар вечером 7 марта произошел в жилом многоэтажном доме Святошинского района Киева. Тогда пострадал мужчина.