В киевской многоэтажке произошел мощный пожар. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
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В киевской многоэтажке произошел мощный пожар. Видео

В Деснянском районе Киева во вторник, 23 марта, произошел мощный пожар в одном из многоэтажных жилых домов.

По данным Telegram-канала "Киев оперативный", происшествие случилось на улице Милютенко 10/1. В ГСЧС Киева изданию "Сегодня" уточнили, что пожар уже ликвидирован, обошлось без жертв (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве загорелась квартира на 9-м этаже.

По их словам, возгорание произошло на девятом этаже.

Пожар произошел в Деснянском районе Киева.

"Возгорание уже ликвидировали наши сотрудники. Жертв и пострадавших нет", – сказали в ведомстве.

Пожар произошел на улице Милютенко 10/1.

Ранее сильный пожар вспыхнул в частном секторе на Осокорках в Киеве. Спасателям оперативно удалось его потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL, серьезный пожар вечером 7 марта произошел в жилом многоэтажном доме Святошинского района Киева. Тогда пострадал мужчина.

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