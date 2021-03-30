В Киеве пожарные спасли из горящей квартиры пенсионерку

В Дарницком районе Киева во время пожара в квартире на девятом этаже, расположенной на улице Тростянецкая, спасли пенсионерку.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС в Киеве, возникло возгорание мебели в одной из комнат (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Женщину передали медикам. Причины пожара устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, в Деснянском районе Киева 23 марта произошел пожар в одном из девятиэтажных жилых домов. Горела квартира на последнем этаже. В момент возгорания хозяева находились дома, но они успели покинуть жилье.

Жертв и пострадавших в результате удалось избежать. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сильный пожар вспыхнул в частном секторе на Осокорках в Киеве. Спасателям оперативно удалось его потушить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что серьезный пожар вечером 7 марта произошел в жилом многоэтажном доме Святошинского района Киева. Тогда пострадал мужчина.