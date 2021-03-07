В многоэтажке Киева вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Серьезный пожар произошел в жилом многоэтажном доме Святошинского района Киева.

Соответствующие кадры с места происшествия вечером в воскресенье, 7 марта, опубликовали Telergam-каналы dtp.kiev.ua и "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что загорелась квартира на улице Ромена Роллана, 4. На месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в январе произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома на улице Маяковского. Спасатели тогда вынесли из нее тело мужчины с ножевыми ранениями.