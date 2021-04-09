Жорсткий карантин на Київщині продовжили: названо дату та заборони

Посилений карантин у Київській області вирішили продовжити як мінімум до п'ятниці, 23 квітня, через складну ситуацію з COVID-19.

Таку дату схвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні 9 квітня, повідомила в Facebook пресслужба Київської ОДА. Уточнюється, що на території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи "червоної зони".

Крім того, кожна громада повинна окремо ухвалювати рішення про застосування заходів, передбачених протоколом комісії.

"Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. У той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує змінюватись залежно від території. В об'єднаних громадах ситуація також дуже різна", – зазначив глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Окремим територіям Київської області залежно від епідемічного стану рекомендується:

припиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервали руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім періодів: із 7:00 до 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів із використанням 50% місць;

проінформувати жителів області про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування літніх людей із 10:00 до 12:00.

Нагадаємо, що жорсткі обмеження в Київській області ввели 21 березня.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, епідемія CОVID-19 в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність почне знижуватися вже десь із 16 квітня. За іншими розрахунками, ситуація почне стабілізуватися лише в кінці поточного місяця.

Адаптивний карантин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: