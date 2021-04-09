Жесткий карантин на Киевщине продлили: названа дата и запреты

Усиленный карантин в Киевской области решили продлить как минимум до пятницы, 23 апреля, из-за сложной ситуации с COVID-19.

Такую дату одобрила областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 9 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба Киевской ОГА. Уточняется, что на территории области продолжают действовать все противоэпидемические меры "красной зоны".

Кроме того, каждая громада должна отдельно принимать решения о применении мер, предусмотренных протоколом комиссии.

"Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных громадах ситуация также очень разная", – отметил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:

приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервалы движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме периодов: с 7:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров с использованием 50% мест;

проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.

Напомним, что жесткие ограничения в Киевской области ввели 21 марта.

Скриншот

Скриншот

Напомним, эпидемия CОVID-19 в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля. По другим расчетам, ситуация начнет стабилизироваться лишь в конце текущего месяца.

Адаптивный карантин.

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