"Буковель" объявил о возобновлении работы: что будет доступно для туристов
В Ивано-Франковской области 10 апреля откроют горнолыжный курорт "Буковель" почти после месяца "локдауна".
Так, курорт был закрыт 13 марта из-за вспышки коронавируса в регионе. О возобновлении работы сообщил на странице в Facebook совладелец туристического комплекса Александр Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Прикарпатье вышло из "красной" зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться", – сказал предприниматель.
Он также пригласил граждан приехать в Карпаты, чтобы "насладиться чистым горным воздухом".
На сайте "Буковеля" сказано, что в области, которая перейдет в "желтую" зону карантина, уже с субботы могут восстановить полноценную работу главные объекты курорта: гостиницы, рестораны, прокатные пункты.
"Эта приятная информация стала для нас неожиданностью. Возможно, завтра нам не удастся запустить большинство сервисов и трасс, но завтра и в дальнейшем мы каждый день будем активно работать над тем, чтобы максимально быстро и полноценно заработали все сервисы курорта", – сказано в сообщении.
С 10 апреля должны начать работать:
подъемники: 1R, 2R, 7;
подъемник №2 – в режиме смотрового;
заведения питания: "Salo", "Panorama", "M-lounge", "Bugil";
прокаты снаряжения, прокат в центре курорта;
многоуровневые паркинги №1 и №2.
Катание продлится с 08:00 до 16:30. Вечернего катания пока не будет.
Кроме того, все паркинги (кроме многоуровневого №2) в первые дни восстановления работы будут бесплатными.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
украинский горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.
12 марта на территории "Буковеля" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу. Отдыхающие были возмущены, попытались прорваться и начали вырывать ограждения.
Ранее трассы, подъемники и гостиницы "Буковеля" оставались открытыми, а кафе и ресторанам было разрешено работать только навынос или с доставкой.
11 марта на Прикарпатье предприниматели перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса.