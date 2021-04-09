"Буковель" объявил о возобновлении работы: что будет доступно для туристов

В Ивано-Франковской области 10 апреля откроют горнолыжный курорт "Буковель" почти после месяца "локдауна".

Так, курорт был закрыт 13 марта из-за вспышки коронавируса в регионе. О возобновлении работы сообщил на странице в Facebook совладелец туристического комплекса Александр Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прикарпатье вышло из "красной" зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться", – сказал предприниматель.

Он также пригласил граждан приехать в Карпаты, чтобы "насладиться чистым горным воздухом".

На сайте "Буковеля" сказано, что в области, которая перейдет в "желтую" зону карантина, уже с субботы могут восстановить полноценную работу главные объекты курорта: гостиницы, рестораны, прокатные пункты.

"Эта приятная информация стала для нас неожиданностью. Возможно, завтра нам не удастся запустить большинство сервисов и трасс, но завтра и в дальнейшем мы каждый день будем активно работать над тем, чтобы максимально быстро и полноценно заработали все сервисы курорта", – сказано в сообщении.

С 10 апреля должны начать работать:

подъемники: 1R, 2R, 7;

подъемник №2 – в режиме смотрового;

заведения питания: "Salo", "Panorama", "M-lounge", "Bugil";

прокаты снаряжения, прокат в центре курорта;

многоуровневые паркинги №1 и №2.

Катание продлится с 08:00 до 16:30. Вечернего катания пока не будет.

Кроме того, все паркинги (кроме многоуровневого №2) в первые дни восстановления работы будут бесплатными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

украинский горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.

12 марта на территории "Буковеля" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу. Отдыхающие были возмущены, попытались прорваться и начали вырывать ограждения.