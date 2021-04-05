До Києва прийдуть снігопади і холоди

Після теплого початку робочого тижня в Києві починається період сильного похолодання, що триватиме до 9 квітня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у понеділок, 5 квітня, в місті буде сонячна погода. Температура повітря не підніметься вище позначки +10 градусів. Водночас у місті ще й очікуються пориви вітру 7-12 м/с.

У вівторок, 6 квітня, вночі показники термометра не опустяться нижче позначки +1 градус, а вдень потеплішає до +12, в місті пройде невеликий дощ.

А з середи, 7 квітня, в столиці очікуються складні погодні умови: дощі, мокрий сніг з хуртовинами та поривами вітру. Вночі у середу стовпчики термометра не впадуть нижче позначки +3, а вдень мають піднятися до +9.

У четвер, 8 квітня, в столиці збережеться холодна погода. Вночі стовпчики термометра опустяться до - 1 градуса, а вдень не піднімуться вище +8. Вночі та вдень пройде мокрий сніг різної інтенсивності, можливе формування тимчасового снігового покриву.

Зазначимо, що з 29 березня до столиці прийшла справжня весна. У багатьох дворах вже розпускаються перші квіти.